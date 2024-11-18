Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для адвоката Дмитрия Талантова

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Дмитрия Талантова, президента адвокатской палаты региона и бывшего адвоката журналиста Ивана Сафронова, об этом 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Талантова обвиняют в распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ. Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и просит его полного оправдания. Приговор будет оглашен 28 ноября.

Напомним, что Дмитрия Талантова задержали в Ижевске летом 2022 года. Следствие утверждает, что один из его постов в социальной сети мог "дискредитировать" власть и армию, а также вызвать у граждан "страх, тревогу и чувство незащищенности".

Талантов ранее защищал Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о государственной измене.

Фото: ЗАКС.Ру