ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:54

Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для адвоката Дмитрия Талантова

фото ЗакС политика Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для адвоката Дмитрия Талантова

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Дмитрия Талантова, президента адвокатской палаты региона и бывшего адвоката журналиста Ивана Сафронова, об этом 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Талантова обвиняют в распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ. Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и просит его полного оправдания. Приговор будет оглашен 28 ноября.

Напомним, что Дмитрия Талантова задержали в Ижевске летом 2022 года. Следствие утверждает, что один из его постов в социальной сети мог "дискредитировать" власть и армию, а также вызвать у граждан "страх, тревогу и чувство незащищенности".

Талантов ранее защищал Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о государственной измене.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама