Многодетная семья из Петербурга встретилась с Бегловым и Голиковой в Смольном

Накануне Дня матери в Смольном состоялась встреча вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, губернатора Петербурга Александра Беглова и многодетной семьи Екимовых, победителей всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "многодетная семья", сообщила 18 ноября пресс-служба Смольного.

Сергей и Нина Екимовы, воспитывающие 10 детей, являются инвалидами по слуху, однако их дети полностью здоровы.

Татьяна Голикова отметила, что победа семьи символична, учитывая Год семьи, объявленный президентом. Она подчеркнула важность поддержки многодетных семей и анонсировала национальный проект "Семья", направленный на создание благоприятной среды и улучшение социальных и медицинских условий.

Александр Беглов сообщил, что семья Екимовых будет представлена к награде – медали ордена "Родительская слава". Губернатор также рассказал о росте числа многодетных семей в Петербурге, которых сейчас более 55 тысяч, и о мерах поддержки: отмене платы за детские сады, расширении программы регионального маткапитала и вручении "подарка новорождённому" при рождении ребёнка.

Особое внимание на встрече уделили проекту "Мы вас слышим", запущенному в Роддоме №10 для помощи глухим и слабослышащим роженицам. Проект включает работу сурдопереводчиков, обучение врачей жестовому языку и использование адаптированных средств коммуникации. Нина Екимова стала первой участницей этой программы.

Голикова положительно оценила опыт петербургских медиков, отметив его потенциал для масштабирования в другие регионы страны.

Сегодня, 18 ноября, Беглов вместе с Голиковой обсудили ход реализации проекта "Серебряный возраст" и подготовки четырех центров с бассейнами, спортивными площадками и творческими студиями для пенсионеров.

фото пресс-службы Смольного