В Приморском районе откроется больше всего общественных пространств в 2025 году

Приморский район станет лидером по количеству благоустроенных общественных пространств в 2025 году, сообщили 19 ноября в пресс-службе ГАТИ. Здесь планируется обновить пять территорий, включая аллею Чернобыльцев и зону возле дома № 62 на Приморском проспекте. Также продолжится благоустройство береговой линии Большой Невки от 3-го Елагина моста до Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

По четыре новых объекта благоустройства появятся в Василеостровском, Курортном, Московском и Центральном районах. Среди них — сквер на Московском проспекте между домами 195 и 197, а также Джазовый сквер на Загородном проспекте.

Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Заказчиками выступают администрации районов Петербурга. Ранее сообщалось, что благодаря этому проекту в Петербурге заменили 22,5 км тепловых сетей.

фото: ЗАКС.Ру