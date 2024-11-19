Тестирование прохода в метро по биометрии начнется до конца ноября

До конца ноября в Петербурге планируется дать старт пилотному проекту по оплате поездок в метрополитене при помощи биометрии, сообщил замначальника "Петербургского метрополитена" Вадим Арсеньев на пресс-конференции в "Интерфаксе" 19 ноября. Первые терминалы для этого уже появились на двух станциях подземки.

— Наверное, уже многие жители и гости нашего города вчера могли увидеть на двух станциях петербургского метрополитена, это "Гостиный двор" и "Площадь Восстания", установлены биометрические терминалы на одном из турникетов. Это как раз старт проекта по тестированию системы прохода через турникет и оплаты по биометрии, — рассказал Арсеньев.

В состав тестовой группы войдут работники метрополитена и сотрудники банка ВТБ, с которым реализуется проект. Всего речь идет о 50 участниках тестирования. Они должны будут предоставить свои биометрические данные в Единую биометрическую систему и привязать их к банковским картам. По итогам проекта в следующем году будет приниматься решение о масштабировании метода оплаты "по лицу" на всю петербургскую подземку.

Говоря о выгодах оплаты по биометрии, Арсеньев указал, что пассажиру не потребуются проездные билеты или пополнение счета в кассах и автоматах. Еще одним преимуществом станет то, что при подобной оплате горожане смогут избежать ручного контроля на первых турникетах станций метро.

Также в ходе пресс-конференции Арсеньеву довелось отвечать на вопросы о степени готовности станции "Горный институт". По его словам, первые поезда туда придут 25 ноября, однако в дальнейшем потребуется время на обкатку и выявление возможных проблем.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру