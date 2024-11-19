Путин утвердил обновленную доктрину ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины ядерного сдерживания, об этом свидетельствует документ, опубликованный 19 ноября на портале правовой информации.

Обновленная доктрина подчеркивает, что ядерное сдерживание является одним из высших приоритетов государственной политики России. Она фиксирует право на применение ядерного оружия в ответ на использование против РФ или ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения. Также предусмотрено применение ядерного арсенала в случае агрессии с использованием обычных вооружений, если под угрозой оказывается само существование государства.

В документе перечислены основные военные угрозы, для нейтрализации которых используется ядерное сдерживание. Среди них – наращивание ядерного потенциала противников, развертывание систем противоракетной обороны и ударных комплексов, включая космические, а также размещение ядерного оружия в неядерных государствах.

Ключевыми условиями для применения ядерного оружия названы: подтвержденный запуск баллистических ракет в сторону России или ее союзников; использование против них оружия массового поражения; атаки на критически важные объекты, нарушение работы которых может сорвать ответный удар, а также агрессия с применением обычного оружия, угрожающая существованию государства.

Напомним, что в России расширили перечень государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Фото: сайт Кремля