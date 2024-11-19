Верховный суд РФ разъяснил порядок возврата дел участников СВО прокурору

Суды обязаны возвращать прокурору уголовные дела участников СВО, если они подлежали приостановлению на стадии предварительного следствия, об этом 19 ноября пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда РФ.

Среди оснований для возвращения дел указаны случаи, когда производство по делу должно было быть приостановлено из-за заключения обвиняемым контракта на военную службу в условиях мобилизации, военного положения или военного времени.

В документе отмечается, что нарушение процессуальных норм на этапе следствия, в частности, направление дела в суд с обвинительным заключением, несмотря на наличие оснований для приостановления, может негативно сказаться на положении обвиняемого. Такое уголовное дело подлежит возвращению прокурору.

Аналогичное требование касается и дел, которые должны быть прекращены на стадии следствия, например, из-за истечения сроков давности или возмещения причиненного ущерба.

Напомним, что Санкт-Петербургский городской суд приостановил дело об убийстве бизнесмена Виктора Алиева из-за отправки подсудимого на СВО.

Фото: ЗАКС.Ру