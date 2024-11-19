В России создадут единый реестр домашних животных

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект о создании единого реестра домашних животных, сообщила 19 ноября "Парламентская газета". С инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга, заявив, что такая база поможет решать множество задач.

Реестр позволит оперативно находить потерявшихся питомцев по всей стране, получать данные о прививках и заболеваниях животных, а также привлекать к ответственности владельцев агрессивных питомцев.

Сенатор Ольга Епифанова отметила, что создание базы может сократить количество бездомных животных. Она пояснила, что наиболее важными являются вопросы регулирования численности безнадзорных животных, в первую очередь потерявшихся или оставленных владельцами собак.

По мнению Епифановой, единый реестр повысит ответственность владельцев домашних животных, улучшит безопасность людей и поможет снизить социальную напряженность.

Напомним, вчера, 18 ноября, в Госдуме рекомендовали к принятию во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных. В частности, это касается выгула животных без поводка и намордника, а так же их нахождения на детских площадках.

фото: Unsplash