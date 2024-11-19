Клишас назвал излишним правовое регулирование темы пропаганды чайлдфри

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что правовое регулирование пропаганды отказа от деторождения избыточно. Об этом он сообщил 19 ноября на заседании комитета, передает ТАСС.

12 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (№ 724769-8). Согласно документу, распространение информации, призывающей к осознанному отказу от рождения детей, будет запрещено в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. Нарушение этого запрета грозит административными штрафами до пяти миллионов рублей, что предусмотрено отдельным законом (№ 724905-8).

Клишас подчеркнул, что, несмотря на широкую поддержку закона среди депутатов и сенаторов, в том числе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, его реализация может быть сопряжена с противоречивой правоприменительной практикой.

фото с сайта Смольного