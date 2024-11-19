Гособвинение запросило 13 лет колонии для бывшего вице-губернатора Лавленцева

Государственное обвинение запросило 13 лет колонии для бывшего вице-губернатораПетербурга Владимира Лавленцева и штраф в размере 132 млн рублей, об этом 19 ноября пишет "Коммерсантъ-СПб".

Его подельнику, экс-советнику губернатора и бывшему генеральному директору "СКА Арены" Игорю Забирану, грозит 9 лет лишения свободы и штраф в 54 млн рублей. Прения сторон по делу состоялись в Мещанском районном суде Москвы.

Стоит отметить, что оба обвиняемых признали свою вину в полном объеме.

Напомним, что Лавленцев, который также являлся руководителем крупнейших подрядных организаций Ленинградской области, обвиняется в крупной растрате и мошенничестве на сумму 3,3 млрд рублей в период ведения бизнес-деятельности. Игорь Забиран, проходящий по делу, обвиняется в растрате на 599,7 млн рублей. Подробнее о деле бывшего вице-губернатора – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга