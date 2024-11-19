В Выборгском районе построят школу на 1550 мест

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство школы на 1550 учеников в квартале Parkolovo в Выборгском районе. Как сообщает группа ЦДС, завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на второй квартал 2026 года. На это 19 ноября обратила внимание "Фонтанка".

Здание будет выполнено в форме буквы "П" с переменной этажностью от одного до четырех этажей. Пространство разделят на зоны для начальной, средней и старшей школы, чтобы организовать раздельные потоки учащихся.

На первом этаже расположатся кабинеты для начальных классов и маломобильных учеников, два бассейна, мастерские технологии и кулинарии, помещения для кружков, медицинский блок и столовая.

Второй этаж займут читальный зал в два уровня, медиатека, спортзал для младших школьников, учебные классы для средней и старшей школы, а также дополнительные помещения для кружковой работы.

Третий этаж отведут под учебные кабинеты и спортзал для учеников 5–11 классов. Четвертый этаж будет использоваться для оставшихся учебных и кружковых кабинетов.

фото: Unsplash