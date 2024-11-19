Путин: Россия выйдет с победой из непростого времени

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страна выйдет с победой из текущего непростого периода, подчеркнув важность сплоченности и работы всего народа, об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Он сделал это заявление на встрече с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, который отметил, что партия и её сторонники уверены в победе России. Путин согласился с Нечаевым, добавив, что успех зависит не только от работы президента, но и от усилий народа России в целом.

Также на встрече была поднята тема важности для молодежи понимания того, что Россия не противостоит глобальному миру, а, напротив, активно взаимодействует с теми, кто готов развиваться вместе.

Президент подчеркнул, что цель России не в том, чтобы что-то кому-то доказывать, а в том, чтобы идти вперед и развиваться.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины ядерного сдерживания.

Фото: сайт Кремля