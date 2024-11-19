Беглов сообщил о завершении реконструкции освещения на шоссе Революции  

На участке шоссе Революции от Пискаревского проспекта до улицы Химиков завершена реконструкция системы наружного освещения, сообщила 19 ноября пресс-служба Смольного.

Специалисты "Ленсвета" установили 118 новых металлических опор, заменили старые натриевые лампы на современные светодиодные светильники и проложили 14,8 км электросетей, из которых 6,2 км – подземные кабели, а 8,6 км – воздушные линии. Также обновили фонари на существующих опорах на примыкающем участке шоссе от улицы Химиков до улицы Коммуны.

В пресс-службе городской администрации отметили, что реконструкция выполнена с учетом энергоэффективности и современных стандартов освещения, это позволит снизить расходы на обслуживание. Предыдущая масштабная модернизация освещения на этом участке проводилась 35 лет назад.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что создание комфортной и безопасной городской среды — один из приоритетов Петербурга. По его словам, программа модернизации освещения охватывает как исторический центр города, так и жилые кварталы, включая улицы, площади, парки и дворы.

В 2024 году в Красногвардейском районе реализуют восемь проектов по модернизации освещения. Работы на шоссе Революции и улице Александра Ульянова уже завершены. До конца года планируется установить освещение в Ладожском парке и провести модернизацию в Ильинской слободе.

фото с сайта Смольного