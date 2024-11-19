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Новости 15:45

В Красногвардейском районе открыли сквер имени ученого Юрия Кнорозова

фото ЗакС политика В Красногвардейском районе открыли сквер имени ученого Юрия Кнорозова

В Красногвардейском районе Петербурга на Гранитной улице открылся сквер имени ученого-лингвиста и дешифровщика Юрия Кнорозова, об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году исполнилось 102 года со дня его рождения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что открытие сквера – это дань уважения и признательности ученому мирового масштаба, который разгадал одну из самых сложных научных загадок – тайну письменности майя. 

Сквер расположился рядом с домом, где Юрий Кнорозов жил с 1959 по 1992 годы. Теперь территория благоустроена и включает пешеходные дорожки, скамейки, арт-объекты в виде планет и информационный стенд, который рассказывает о жизни и достижениях ученого. 

Юрий Кнорозов, известный своими исследованиями майя, начинал расшифровку письменности майя еще в годы учебы в МГУ и продолжал свою работу в Ленинграде, совмещая научную деятельность с работой в Музее этнографии народов СССР.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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