Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что свидетельства очевидцев могут стать основанием для присвоения статуса ветерана специальной военной операции (СВО) бывшим сотрудникам частных военных компаний (ЧВК), об этом 19 ноября пишет ТАСС.

На совещании с представителями государственной системы бесплатной юридической помощи Цивилева отметила, что совместными усилиями фонда "Защитники Отечества", Министерства обороны и Федеральной нотариальной палаты была разработана форма заявления очевидца, подтверждающего участие сотрудника ЧВК в СВО.

При этом процедура заверения нотариально удостоверенных свидетельских показаний предполагает плату за подтверждение подлинности подписей. Стоимость услуги составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей за одно заявление. Анна Цивилева предложила освободить участников СВО от этих расходов при наличии подтверждающих документов, таких как справка об участии в операции.

Эта мера, по мнению руководителя фонда, станет дополнительной поддержкой для участников СВО, а также упростит процедуру получения статуса ветерана для бывших сотрудников ЧВК.

Напомним, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страна выйдет с победой из непростого периода, и подчеркнул важность сплоченности и работы народа.

Фото: ЗАКС.Ру