На проспекте Буденного случилась утечка газа из грузовика

В Красносельском районе Петербурга произошла утечка пропана из автомобиля, об этом 19 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службе "ПетербургГаз".

Диспетчерам сообщение об утечке газа из грузовика КАМАЗ поступило вечером в понедельник, 18 ноября. Машина стояла на парковке на проспекте Буденного. Приехавшие специалисты "ПетербургГаза" выяснили, что у автомобиля установлено газобаллонное оборудование на метане, у которого заклинили сбросные клапаны.

Спасатели на месте перекрыли охранную зону, а потом устранили неисправность. Загазованности, как уточняется, в ближайших помещениях не было.

Напомним, что на перегоне Новая Деревня – Лахта с рельсов сошел тепловоз на путях необщего пользования.

Фото: unsplash