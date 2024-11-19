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Новости 16:56

Смольный потратит до 2,9 млн рублей на рестораны для соотечественников

фото ЗакС политика Смольный потратит до 2,9 млн рублей на рестораны для соотечественников

Комитет по внешним связям заключил контракт на организацию питания в ресторанах для участников мероприятий из числа проживающих за рубежом соотечественников, следует из данных на портале госзакупок. На эти цели в следующем году заложено 2,85 млн рублей.

Согласно информации на сайте, контракт заключен с ООО "Шантиль", услуги предприятие должно будет оказывать в период с 1 января по 23 декабря 2025 года. Для этого оно должно будет представить список из не менее чем трех ресторанов, в одном из которых должны подавать блюда русской кухни, в другом — европейской, а в третьем — и русской, и европейской.

Все заведения должны располагаться на территории Центрального района. В списке условий отдельно уточняется возможность припарковать два автобуса вместимостью до 50 человек в каждом на расстоянии не более 20 метров от входа в рестораны. Сами автобусы предназначаются для перевозки гостей мероприятия.

На каждые 14 гостей должно приходиться не менее одного официанта. Длительность каждого мероприятия составит один час, если иное не указано в заявке, подаваемой комитетом исполнителю. Согласно расчетному меню, кормить гостей предполагают холодными закусками, супом, мясным или рыбным горячим блюдом, а также десертами и напитками в виде чая, кофе, соков или морсов.

Ранее стало известно о планах администрации губернатора потратить до 2,2 млн рублей на аренду декоративных растений в следующем году. Флоре предстоит украшать помещения в комплексе Смольного.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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