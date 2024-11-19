Смольный потратит до 2,9 млн рублей на рестораны для соотечественников

Комитет по внешним связям заключил контракт на организацию питания в ресторанах для участников мероприятий из числа проживающих за рубежом соотечественников, следует из данных на портале госзакупок. На эти цели в следующем году заложено 2,85 млн рублей.

Согласно информации на сайте, контракт заключен с ООО "Шантиль", услуги предприятие должно будет оказывать в период с 1 января по 23 декабря 2025 года. Для этого оно должно будет представить список из не менее чем трех ресторанов, в одном из которых должны подавать блюда русской кухни, в другом — европейской, а в третьем — и русской, и европейской.

Все заведения должны располагаться на территории Центрального района. В списке условий отдельно уточняется возможность припарковать два автобуса вместимостью до 50 человек в каждом на расстоянии не более 20 метров от входа в рестораны. Сами автобусы предназначаются для перевозки гостей мероприятия.

На каждые 14 гостей должно приходиться не менее одного официанта. Длительность каждого мероприятия составит один час, если иное не указано в заявке, подаваемой комитетом исполнителю. Согласно расчетному меню, кормить гостей предполагают холодными закусками, супом, мясным или рыбным горячим блюдом, а также десертами и напитками в виде чая, кофе, соков или морсов.

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Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру