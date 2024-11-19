Мишустин представил инициативы по улучшению образования на всех уровнях

Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии 19 ноября заявил о необходимости создания системы оценки качества образования на всех уровнях. По его словам, для этого уже разработаны такие инструменты, как индекс оценки качества образования и аккредитационный мониторинг, впервые примененные в этом году, сообщает "Парламентская газета".

Он также сообщил, что по поручению президента разработан план для улучшения преподавания математики и естественных наук, повышения квалификации учителей и устранения кадрового дефицита. Цель — подготовить школьников к поступлению в профильные вузы и дальнейшей работе на предприятиях.

В 50 ведущих инженерных школах запущен пилотный проект по совершенствованию преподавания фундаментальных дисциплин, включая математику, естественные науки и технологии. Также в шести вузах тестируется новая модель высшего образования: базовое обучение заменяет бакалавриат, а вместо магистратуры вводится углубленная специализированная подготовка.

фото: ЗАКС.Ру