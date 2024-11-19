На дамбе загорелся лазурный автобус № 101Э

Во время движения по петербургской дамбе задымился лазурный автобус марки МАЗ, который двигался по маршруту № 101Э, об этом 19 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Издание прикрепило видео, на котором видно, что салон автобуса полностью заполнен дымом, а источник горения находится в передней части машины. Автобус решили тушить огнетушителем.

Как рассказали очевидцы, в результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров забрал следующий автобус, который двигался по такому же маршруту, его обслуживает АО "Третий парк". Там пока комментариев по случившемуся не давали.

Напомним, что в начале ноября в Кронштадте загорелся лазурный автобус, маршрут которого также обслуживало АО "Третий парк".

Фото: ЗАКС.Ру