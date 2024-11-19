В Госдуму внесли инициативу об ограничении числа детей под опекой в одной семье

В Государственную думу внесли законопроект, ограничивающий возможность оформления опеки или попечительства не более чем над тремя детьми в одной семье, исключая родных, соответствующий документ размещен в электронной базе парламента.

Авторами инициативы выступили сенатор РФ Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Нина Останина. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что исключение составляют случаи опеки над братьями и сестрами, а также над детьми, которые ранее воспитывались вместе.

Согласно проекту, одномоментно в течение одного года можно взять под опеку только одного ребенка. Если опекун желает принять еще одного ребенка через год, условия его содержания будут проверяться органами опеки.

Законопроект направлен на снижение числа случаев, когда опекунство становится инструментом для получения материальной выгоды. Авторы отмечают, что последние годы не принесли значительного снижения числа преступлений, связанных с ненадлежащим отношением к детям в опекунских семьях.

Предполагается, что если закон будет принят, его положения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что в Госдуме рекомендовали к принятию во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных.

Фото: ЗАКС.Ру