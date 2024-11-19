Под мостом Бетанкура появилась база коммунальной техники

В Петроградском районе Петербурга заработала первая районная база коммунальной техники, об этом 19 ноября в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

База расположилась под мостом Бетанкура. Как отметил чиновник, на ней будут размещаться до 40 единиц специальной техники. Он добавил, что теперь уборочные машины будут тратить меньше времени на дорогу до своих участков.

Сейчас в Петроградском районе работают 187 работников ручного труда и 22 механизатора. В январе 2025 года количество дворников в районе увеличится на 37 человек.

Напомним, что в начале ноября в Смольном заявили, что коммунальные службы Петербурга перешли на зимний режим уборки.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Евгения Разумишкина