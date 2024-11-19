В Приморском районе усилили два автобусных маршрута

Комитет по транспорту Петербурга принял решение усилить работу автобусных маршрутов № 45 и № 258 в Приморском районе города, об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Начиная с 19 ноября на линии добавлены транспортные средства, а интервалы движения сокращены.

На маршруте № 45 "Аэродромная улица – Афонская улица" теперь задействованы семь автобусов, что позволило сократить интервал движения до 8–12 минут. Маршрут № 258 "Старая Деревня – Плесецкая улица" обслуживают шесть автобусов, и в часы пик они курсируют с интервалом 10–15 минут.

Кроме того, автобус № 172 вернулся к своей прежней трассе, соединяющей Репищеву улицу и Шуваловский проспект. Это изменение введено по многочисленным просьбам горожан, которым стало неудобно добираться до станции метро "Пионерская" после корректировки маршрута.

В комтрансе подчеркнули, что изменения направлены на повышение удобства передвижения жителей Приморского района и улучшение транспортной доступности.

Напомним, что во время движения по петербургской дамбе задымился лазурный автобус марки МАЗ, который двигался по маршруту № 101Э.

Фото: ЗАКС.Ру