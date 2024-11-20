Вода в Неве и Финском заливе ушла из-за восточного ветра

Уровень воды в Финском заливе и Неве начал снижаться под воздействием восточных ветров, сообщил 20 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Это явление называется сгон: восточный ветер "сдувает" воду из Невы в залив, а западный, напротив, приводит к наводнениям.

Накануне вечером уровень воды у Горного института был на отметке +50 см, но к утру снизился до +8 см, а в Кронштадте опустился до -8 см. По данным ФБУ "Администрация „Волго-Балт"", к 9:44 уровень у Горного составил -5 см.

Сегодня в восточной части Финского залива прогнозируется сильный юго-восточный ветер с порывами до 25–28 м/с, в Петербурге — до 13–18 м/с.

Сгоны становятся заметными при уровне воды ниже -30 см. В истории отмечались случаи мощных отливов: в 1910 году вода в Кронштадте упала до -164 см, а у Горного института — до -132 см. Последний крупный сгон был в октябре 2016 года, когда уровень у Горного снизился до -56 см, а низкий уровень воды держался 20 дней.

Пару дней назад сообщалось, что петербургскую дамбу перекрыли из-за наводнения. Максимальный уровень воды в Финском заливе с учетом закрытых затворов дамбы составил +200 сантиметров.

фото: ЗАКС.Ру