Депутаты приняли 14 поправок к бюджету Петербурга на 2025 год

Законопроект о бюджете Петербурга на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов прошел второе чтение, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На заседании 20 ноября депутаты парламента приняли 14 поправок к проекту бюджета. С учетом одобренных предложений доходы города в 2025 году составят 1,33 трлн рублей, расходы - 1,49 трлн рублей, а дефицит - 163,1 млрд рублей. Документ отправлен на подготовку к третьему чтению.

Депутаты поддержали шесть поправок от "Единой России", по две от фракций "Новые люди" и ЛДПР, а также одну от фракции "Справедливая Россия - За правду". Также депутаты поддержали поправку губернатора, которая была подана позже установленных сроков. Как такового обсуждения поправок во время заседания не проводилось. Депутаты кратко представляли свои инициативы, а коллеги их единогласно поддерживали.

Всего депутатами было подготовлено 18 поправок, однако не все из них нашли поддержку в бюджетной комиссии Смольного. О том, что поддержали чиновники, ЗАКС.Ру рассказывал ранее. В Смольном отклонили все поправки фракции "Яблоко" и некоторые предложения КПРФ и "Справедливой России - За правду".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру