Цены на говядину достигли рекордного уровня с 2021 года

С начала года отпускные цены на говядину в России выросли на 22%, увеличившись с 574 до 700 рублей за килограмм. По данным Национального союза мясопереработчиков, на текущей неделе (18–24 ноября) стоимость может достичь 720 рублей за килограмм — это рекордный показатель за последние три года, сообщают 20 ноября "Ведомости".

Для сравнения: год назад производители продавали говядину по 566 рублей за килограмм, а в 2022 и 2021 годах — по 520 и 516 рублей соответственно. Ранее стоимость не поднималась выше 630 рублей за килограмм.

Цены для ретейлеров выросли в среднем на 13%, что ниже показателей для мясопереработчиков. Основной причиной роста эксперты называют повышение отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. Это вызвало цепную реакцию и повлияло на российский рынок.

Ранее сообщалось, что рис предложили запретить вывозить из России до июня 2025 года. Это делается для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и предотвращения роста цен.

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