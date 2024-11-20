Совет Федерации одобрил штрафы за пропаганду отказа от деторождения

Совет Федерации принял изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, вводящие ответственность за пропаганду чайлдфри. Как уточнила член Комитета по конституционному законодательству Наталья Кувшинова, граждане за такие действия могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей, передает 20 ноября "Парламентская газета".

Для должностных лиц штраф составит до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Также для организаций предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Протоколы по этим нарушениям смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора, а рассматривать дела будет суд.

Закон уточняет, что административным правонарушением не считается пропаганда монашества, целибата или отказа от деторождения, если она основывается на внутренних установлениях религиозных организаций.

Инициаторами закона стали Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, поддержанные группой сенаторов и депутатов. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что применение закона должно тщательно мониториться, чтобы исключить ущемление прав граждан и недопустимую дискриминацию семей, которые не могут или не хотят иметь детей.

Напомним, вчера председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что правовое регулирование пропаганды отказа от деторождения избыточно.

фото: ЗАКС.Ру