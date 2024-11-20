ЗакС разрешил Смольному давать гранты на соцрекламу о защите детей от вредной информации

Законодательное собрание Петербурга 20 ноября приняло закон, который позволит администрации города выделять гранты на размещение социальной рекламы о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью или развитию, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

"Деструктивное воздействие через средства массовой информации, сеть "Интернет" формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью", - приводят в пояснительной записке авторы инициативы выдержку из одного из указов президента.

Инициативу подготовили депутаты Всеволод Беликов из "Единой России" и член фракции ЛДПР Андрей Малков. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее в Заксобрании начали обсуждать инициативу, согласно которой гранты на соцрекламу не смогут получить организации, внесенные в реестр иностранных агентов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру