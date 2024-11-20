В Госдуме обсудят нагрузку на школьников и целесообразность ОГЭ

Комитет по просвещению Госдумы рассмотрит вопросы высокой учебной нагрузки в школах и необходимости сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 ноября на пленарном заседании.

По данным парламентариев, нагрузка старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Володин отметил, что это касается и младших школьников, подчеркнув важность бережного отношения к детям. По его словам, учащиеся возвращаются домой уставшими, что негативно сказывается на их здоровье и общем состоянии.

Зампред Госдумы Ирина Яровая добавила, что избыточная нагрузка приводит к распространённым проблемам со здоровьем, включая заболевания ЖКТ, органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Председатель Комитета по просвещению Ирина Белых отметила, что выполнение домашних заданий занимает у детей до трёх часов в день, что вызывает сильное переутомление.

Володин также поднял вопрос целесообразности сдачи ОГЭ, особенно для тех школьников, которые не планируют поступление в вузы. Он предложил обсудить возможность упрощения этой процедуры для абитуриентов колледжей, техникумов и училищ.

Обсуждение этих вопросов планируется на ближайших заседаниях профильного комитета.

Напомним, 14 ноября Володин рассказал о том, что иностранные агенты смогут пользоваться авторскими отчислениями только после снятия с них этого статуса.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина