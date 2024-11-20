Петербург получил 2,1 млрд рублей на развитие особой экономической зоны

В 2024 году в Петербург направлено 2,1 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию затрат по развитию инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ). Эта сумма более чем в шесть раз превышает возвраты прошлого года, сообщила 20 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов заявил, что использование механизма поддержки, предложенного федеральным центром, способствует реализации ключевых приоритетов города, таких как развитие промышленности и предпринимательства. По его словам, выделенные средства будут направлены на дальнейшее развитие площадок ОЭЗ.

Решение о создании и модернизации объектов инфраструктуры в рамках механизма было принято Правительством РФ в 2022 году. За два года Санкт-Петербург получил из федерального бюджета 2,4 млрд рублей – это максимальная сумма, доступная для региона.

В декабре 2023 года площадь ОЭЗ увеличилась вдвое благодаря присоединению площадок "Парнас" и "Шушары". В настоящее время проектируется инфраструктура на "Парнасе", а работы в "Шушарах" начнутся в 2025 году.

Город также рассматривает возможность включения в ОЭЗ площадки "Дыбенко". В новую площадку хотят инвестировать около 12 млрд рублей.

фото: ЗАКС.Ру