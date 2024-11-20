В Госдуме предложили предоставлять бесплатную юрпомощь всем семьям с детьми

Бесплатную юридическую помощь следует предоставлять всем семьям с детьми, а не только многодетным. С таким предложением 20 ноября выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина.

На пленарном заседании депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий бесплатные юридические консультации, составление заявлений и представление интересов в суде для многодетных семей. Ранее такие льготы предоставлялись только малоимущим гражданам, инвалидам, ветеранам и другим категориям населения. Согласно поправкам, бесплатная помощь будет доступна семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также с учащимися-очниками до 23 лет.

Останина отметила, что предложила распространить льготу на все семьи с детьми, независимо от их количества. По ее словам, авторы инициативы признали сложность реализации такого изменения, но пообещали рассмотреть этот вопрос ко второму чтению законопроекта.

Вчера сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому опекун может взять под опеку только одного ребенка в течение одного года. Если спустя год он захочет принять еще одного ребенка, органы опеки проведут проверку условий содержания предыдущего подопечного.

фото: ЗАКС.Ру