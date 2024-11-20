В Рособрнадзоре обеспокоились за мотивацию учеников в случае отмены ОГЭ

Отмена обязательных госэкзаменов по итогам девятого класса может не лучшим образом сказаться на мотивации учеников, передает 20 ноября ТАСС позицию Рособрадзора. В то же время в федеральной службе выразили готовность обсуждать вопрос об этом.

"Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов", — сообщили информагентству в Рособрнадзоре.

В службе также отметили, что процедуру аттестации школьников по итогам девятого класса "необходимо совершенствовать".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить нагрузку на учеников, а заодно и необходимость ОГЭ для школьников, которые не планируют получать высшее образование. Рассмотрением вопросов предстоит заняться парламентскому комитету по просвещению.

Фото: Минпросвещения России / Telegram