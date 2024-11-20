Экс-военком Петербурга стал директором Пискаревского кладбища

Директором Пискаревского мемориального кладбища назначен Сергей Качковский, сообщили 20 ноября в комитете по социальной политике. Последние без малого восемь месяцев он занимал пост зампреда комитета по по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а до этого свыше 10 лет трудился на должности военного комиссара Петербурга.

Нового руководителя сотрудникам Пискаревского кладбища представила вице-губернатор Наталья Чечина.

"Наталья Чечина отметила, что новому руководителю предстоит продолжить подготовку памятного для многих поколений места к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею самого мемориала", —сообщили в комитете по соцполитике.

О назначении Качковского в комитет по вопросам законности стало известно в конце марта. Как сообщалось, в круг его обязанностей должны были войти координация деятельности отдела по работе с органами военного управления и контрольно-ревизионного сектора. На должности военкома города он пробыл с 2011 по 2023 год. На смену ему пришел Марат Урмансов.

Фото с сайта Смольного