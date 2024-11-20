Сильнее прочего за неделю подорожали овощи

Индекс потребительских цен в период с 12 по 18 ноября увеличился на 0,37 %, следует из данных Росстата. Сильнее прочих товаров прибавили в цене огурцы и помидоры.

С начала месяца цены увеличились на 0,79 %, что не столь заметно, как было в аналогичном периоде ноября 2023 года, когда индекс потребительских цен увеличился на 1,11 %. В то же время рост цен в 2024 году достиг 7,41 %, что превышает 6,64 % за тот же период прошлого года.

Из числа продовольственных товаров наиболее заметно дорожали овощи. Огурцы прибавили в стоимости 11,27 %, томаты — 6,03 %. Белокочанная капуста, репчатый лук и картофель прибавили в стоимости 4,65 %, 4,39 % и 3,82 % соответственно.

Сливочное масло подорожало на 1,43 %, сыры — на 1,29 %, подсолнечное масло — на 1,15 %.

Гречневая крупа и овощные консервы для детского питания подешевели на 0,24 %. Мясные консервы для детского питания убавили в цене 0,22 %.

Из непродовольственных товаров наиболее заметным подорожанием отметились полеты экономклассом в самолетах (+3,12 %), поливитамины (+0,57 %) и дизельное топливо (+0,53 %). На 0,68 % подешевел валидол, на 0,61 % — корвалол.

Ранее стало известно о том, что с начала года отпускные цены на говядину выросли на 22 %. К концу текущей недели стоимость мяса может достичь 720 рублей, что станет рекордом за последние три года.

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