Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нелегальной торговли у "Ломоносовской"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер для пресечения нелегальной торговли у станции метро "Ломоносовская", сообщили 20 ноября в ведомстве. По информации СК, это уже вторая такая попытка.

Как следует из распространенного сообщения, в комментарии на странице Информационного центра СК России во "ВКонтакте" вновь поступило сообщение о том, что никто не мешает нелегальной торговле у "Ломоносовской". "Длительное время в нарушение санитарных норм там реализуются продукты питания и товары бытового потребления. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли", — передали суть претензий в СК.

Это не первая такая жалоба. В конце октября 2023 года Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело и представить доклад об итогах расследования. Дело было возбуждено, однако в прокуратуре Невского района отменили соответствующее постановление. Попытка обжаловать подобное решение успехом не увенчалась.

В итоге теперь Бастрыкин поручил и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову вновь возбудить уголовное дело и представить доклад. Как и в прошлый раз, исполнение поручения контролируется центральным аппаратом СК.

Ранее внимание Бастрыкина привлекло сообщение о нападении на школьницу в петербургском метро. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело и доложить об этом.

Фото: Пресс-служба СК