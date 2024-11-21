Во Фрунзенском районе более 70 домов остались без отопления

Во Фрунзенском районе Петербурга местные жители замерзли в квартирах из-за отсутствия отопления, об этом 21 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

Тепло отключили утром в среду, 20 ноября, в домах на Пражской улице и на улице Белы Куна. В квартирах не было отопления и горячей воды. Также всего этого не было даже в школах.

В администрации района пояснили, что отопление и горячую воду отключили из-за проведения аварийных ремонтных работ. Из-за этого от теплоснабжения отключили более 70 домов. В ЖКС № 2 Фрунзенского района уточнили, что работы велись у дома на Пражской улице.

Сейчас ремонт должен быть уже закончен. В администрации района заявляли, что работы продлятся до 6 утра четверга, 21 ноября.

Напомним, что в конце октября 140 домов в Калининском районе Петербурга остались без отопления и горячей воды.

Фото: unsplash