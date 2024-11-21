Депутат Иванова сообщила об использовании своего имении мошенниками

Депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова (КПРФ) предупредила о том, что с ее номера людям пишут мошенники, об этом 21 ноября она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, с ее номера в мессенджерах мошенники пишут и звонят ее знакомым и даже незнакомым людям. Депутат предупредила, что это делает не она, поэтому призвала всех быть внимательнее и осторожнее.

Она отметила, что всегда звонит по телефону, а если кому-то звонят и пишут с ее номера в мессенджерах, то лучше перезвонить ей на телефон, чтобы удостовериться, что звонок не фейковый.

Напомним, что в конце октября о том, что с его номера звонят и пишут мошенники, рассказал лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Петербурга Павел Иткин.

Фото: ЗАКС.Ру