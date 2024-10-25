Иткин вновь пожаловался на использование своего имени мошенниками

Неизвестные совершают звонки в Telegram якобы от имени лидера фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании Павла Иткина, сообщил тот 25 октября. Депутат призвал не вступать в таких случаях в разговоры через мессенджер.

"Вновь поступают звонки от моего имени через телеграм. ЭТО НЕ Я — АККАУНТ ПОДДЕЛЬНЫЙ", — написал Иткин в Telegram.

По словам парламентария, для общения по телефону он использует исключительно обычную сотовую связь. Звонки через Telegram он, по собственному заявлению, не практикует.

Это не первый случай, когда Иткин сталкивается с действиями злоумышленников. В марте он сообщал о совершении неизвестными рассылок от его имени.

В начале недели о происках мошенников рассказывал губернатор Александр Беглов. Он рассказал об активизации анонимов, которые "приглашают граждан на разговор по телефону и видеосвязи", прикрываясь его именем. Глава города призвал игнорировать подобные запросы.

Фото: ЗАКС.Ру