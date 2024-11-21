В Сестрорецке сгорел шалаш Ленина

В Курортном районе Петербурга неизвестные сожгли шалаш Ленина на территории музея, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Музейный комплекс находится в Сестрорецке. Сообщение о возгорании поступило в 10:20 в четверг, 21 ноября. Пожар смогли ликвидировать за полчаса. Пострадавших в произошедшем нет.

Шалаш Ленина - это музейный комплекс, посвященный событиям лета 1917 года. Тогда Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста в рамках обвинения в организации беспорядков.

Напомним, что в начале ноября, в годовщину Великой Октябрьской революции, в Красном Селе вандалы разукрасили белой краской памятник Владимиру Ленину.

Фото: Музей "Шалаш В.И. Ленина"