Математик Вербицкий стал фигурантом дела о призывах к терроризму

В отношении математика и блогера Михаила Вербицкого возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 21 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на силовые структуры.

Как пишет издание, математик критиковал СВО, а также выражал сомнения по поводу официальной версии произошедшего в марте в "Крокус Сити Холле" перед концертом группы "Пикник".

По словам самого Вербицкого, он сейчас живет за границей.

Напомним, что петербургский суд оштрафовал доцента Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Лику Дьячкину из-за демонстрации запрещенной символики у Соловецкого камня на Троицкой площади.

Фото: ЗАКС.Ру