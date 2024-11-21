В Петербурге пройдет II Всероссийский форум по патриотическому туризму

С 27 по 29 ноября Петербург станет центром обсуждения патриотического туризма на II Всероссийском форуме, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятие соберет представителей туристической индустрии, органов власти, образовательных учреждений, музеев и профильных ассоциаций со всей страны.

Форум, организованный Городским туристско-информационным бюро при поддержке Национальной ассоциации информационно-туристских организаций, станет площадкой для обмена опытом и обсуждения инновационных подходов к популяризации туризма, основанного на культурно-историческом наследии и региональной идентичности.

Программа форума включает пленарные заседания, выездные и экспертные сессии, а также практические мероприятия. Основное внимание будет уделено работе с объектами патриотической направленности и созданию тематических маршрутов.

Особую актуальность форуму придает изменение законодательства Петербурга в 2023 году, когда военно-патриотический туризм был объявлен одним из приоритетных направлений развития отрасли.

Напомним, что в Петербурге может появиться новая премия губернатора. Награждать победителей планируют, за заслуги в патриотической деятельности, сохранения объектов культурного наследия и укрепления межнациональных отношений в городе.

Фото: ЗАКС.Ру