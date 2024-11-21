ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:18

Прокуратура занялась сгоревшим в Сестрорецке шалашом Ленина

фото ЗакС политика Прокуратура занялась сгоревшим в Сестрорецке шалашом Ленина

Прокуратура Курортного района Петербурга обратила внимание на возгорание копии шалаша Ленина в Сестрорецке, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе петербургского ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас надзорный орган устанавливает все причины и обстоятельства пожара на территории музейного комплекса. Стоит отметить, что судя по фото, пострадал только шалаш, все остальные постройки не получили урона.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой по данному факту ОНДПР Курортного района управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что утром в четверг, 21 ноября, в Сестрорецке сгорел шалаш Ленина. Спасатели потушили пожар за полчаса.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама