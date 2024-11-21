Прокуратура занялась сгоревшим в Сестрорецке шалашом Ленина

Прокуратура Курортного района Петербурга обратила внимание на возгорание копии шалаша Ленина в Сестрорецке, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе петербургского ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас надзорный орган устанавливает все причины и обстоятельства пожара на территории музейного комплекса. Стоит отметить, что судя по фото, пострадал только шалаш, все остальные постройки не получили урона.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой по данному факту ОНДПР Курортного района управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что утром в четверг, 21 ноября, в Сестрорецке сгорел шалаш Ленина. Спасатели потушили пожар за полчаса.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга