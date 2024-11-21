ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:16

В Пулково построят новый грузовой терминал для увеличения пропускной способности

фото ЗакС политика В Пулково построят новый грузовой терминал для увеличения пропускной способности

В аэропорту Пулково появится новый грузовой терминал, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Соответствующее соглашение было подписано комтрансом и оператором аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России".

Необходимость строительства вызвана ростом объёмов авиасообщения, особенно с азиатскими странами, включая Китай. Глава комитета Валентин Енокаев отметил, что развитие международных направлений требует дополнительных мощностей для обработки грузов.

Проект будет реализован в рамках стратегической программы "Развитие аэропорта "Пулково"", основанной на соглашении о реконструкции аэропорта в формате государственно-частного партнёрства.

Напомним, что в Петербурге рядом с тремя станциями метро и в аэропорту Пулково появятся станции для остановки автобусов, осуществляющих межрегиональные и международные пассажирские автоперевозки.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама