КСП захотела 11 ноутбуков по цене до 99,4 тысячи рублей за штуку

Контрольно-счетная палата ищет поставщика 11 ноутбуков для своих сотрудников, следует из размещенной на сайте Госзакупок заявки. Максимальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Таким образом, за каждое устройство в КСП готовы выложить до 99,4 тысячи рублей.

Заявка была размещена на портале 21 ноября, прием поставок от потенциальных поставщиков продлится в течение недели и завершится 28 ноября. Получить заказ в КСП рассчитывают в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта.

Вес каждого устройства не должен превышать 2,1 килограмма. Емкость аккумуляторов предусмотрена на уровне не менее 33 Вт·ч, время автономной работы ноутбука не может быть меньше пяти часов. Глядеть чиновники планируют в 17-дюймовые экраны с разрешением Full HD, для удобства пользователей предполагается наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре, а также сканера отпечатков пальцев. Частота процессора заявлена на уровне не ниже 1,7 ГГц, количество ядер процессора не может быть менее 10.

Ранее стало известно о намерении Заксобрания потратить до 8 млн рублей на обеспечение работы модуля для управления повестками заседаний программного комплекса "Нормосфера".

Андрей Казарлыга, фото: pixabay