ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:19

Петербургские силовики провели обыск в квартире бывшего ректора СПбГИКиТ

фото ЗакС политика Петербургские силовики провели обыск в квартире бывшего ректора СПбГИКиТ

В квартире кинопродюсера и бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) Наталии Гориной проводят обыск, об этом 21 ноября пишет 78.ru.

Как пишет издание со ссылкой на источник, обыск был проведен в ее петербургской квартире. Уточняется, что это уже не первая проверка Наталии Гориной. Прокуратура ранее проверяла деятельность вуза, когда его возглавляла Горина.

Наталия Горина стала ректором СПбГИКиТ в 2021 года, сменив на этой должности Александра Евменова. Однако в 2022 году Горина уволилась, на ее место пришла Екатерина Сазонова.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил полномочия ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама