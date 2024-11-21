Петербургские силовики провели обыск в квартире бывшего ректора СПбГИКиТ

В квартире кинопродюсера и бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) Наталии Гориной проводят обыск, об этом 21 ноября пишет 78.ru.

Как пишет издание со ссылкой на источник, обыск был проведен в ее петербургской квартире. Уточняется, что это уже не первая проверка Наталии Гориной. Прокуратура ранее проверяла деятельность вуза, когда его возглавляла Горина.

Наталия Горина стала ректором СПбГИКиТ в 2021 года, сменив на этой должности Александра Евменова. Однако в 2022 году Горина уволилась, на ее место пришла Екатерина Сазонова.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил полномочия ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева.

Фото: ЗАКС.Ру