Кононенко о сгоревшем шалаше Ленина: "Просто возмутительно!"

Депутат Заксобрания Петербурга, первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко прокомментировал известие о поджоге шалаша Ленина в Сестрорецке. Парламентарий настаивает на привлечение злоумышленников, причастных к инциденту, к ответственности и уверен в идеологической подоплеке в инциденте.

"Просто возмутительно! Причем, как ни посмотри на ситуацию, очевидна политическая подоплека. Вандализм на основании антисоветских идей. Надо привлекать вандалов, но надо и думать о том, почему вообще произошло подобное. <...> Это не первый акт вандализма. И надо честно сказать о том, что при продолжении подобного разжигания ненависти к советской истории это явно не последняя выходка", - приводит слова Кононенко пресс-служба КПРФ.

Про сгоревший шалаш и историей стало известно 21 ноября. Пока официально об умышленном поджоге не сообщалось. Инцидент находится на контроле прокуратуры. В самом музейном комплексе заявили, что ничего сложного в восстановлении шалаша нет. Сотрудники музея и так обновляют соломенный макет раз в один-два года. Гранитный монумент при этом не пострадал, отмечают в музее.

Экспозиция в Сестрорецк посвящена событиям 1917 года. Здесь скрывались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев после того, как первого обвинили в работе в интересах правительства Германии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру