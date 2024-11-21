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Новости 17:09

Кононенко о сгоревшем шалаше Ленина: "Просто возмутительно!"

фото ЗакС политика Кононенко о сгоревшем шалаше Ленина: "Просто возмутительно!"

Депутат Заксобрания Петербурга, первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко прокомментировал известие о поджоге шалаша Ленина в Сестрорецке. Парламентарий настаивает на привлечение злоумышленников, причастных к инциденту, к ответственности и уверен в идеологической подоплеке в инциденте. 

"Просто возмутительно! Причем, как ни посмотри на ситуацию, очевидна политическая подоплека. Вандализм на основании антисоветских идей. Надо привлекать вандалов, но надо и думать о том, почему вообще произошло подобное. <...> Это не первый акт вандализма. И надо честно сказать о том, что при продолжении подобного разжигания ненависти к советской истории это явно не последняя выходка", - приводит слова Кононенко пресс-служба КПРФ. 

Про сгоревший шалаш и историей стало известно 21 ноября. Пока официально об умышленном поджоге не сообщалось. Инцидент находится на контроле прокуратуры. В самом музейном комплексе заявили, что ничего сложного в восстановлении шалаша нет. Сотрудники музея и так обновляют соломенный макет раз в один-два года. Гранитный монумент при этом не пострадал, отмечают в музее. 

Экспозиция в Сестрорецк посвящена событиям 1917 года. Здесь скрывались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев после того, как первого обвинили в работе в интересах правительства Германии. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Кононенко Роман Игоревич 




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