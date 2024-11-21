В Петербурге и Ленобласти с 22 по 24 ноября будут искать нетрезвых водителей

В Петербурге и Ленинградской области с 22 по 24 ноября пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Главная цель рейда – предотвращение случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения и повышение безопасности на дорогах. Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвые водители представляют угрозу не только для себя, но и для других участников движения.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления лицу в таком состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, что в середине ноября петербургские силовики решили провести рейд на территории Апраксина двора. В служебные автомобили образовалась очередь из мигрантов-нарушителей.

Фото: ЗАКС.Ру