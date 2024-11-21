В Выборгском районе начали строить школу на 1,5 тысячи мест

Группа ЦДС начала возведение новой школы в Выборгском районе, сообщили 21 ноября в пресс-службе комитета по строительству Петербурга.

Здание площадью 23,7 тысяч кв. м будет рассчитанно на 1550 учеников. Согласно проекту, на первом этаже будут размещаться классы начальной школы и для маломобильных учащихся, актовый зал, два бассейна, мастерские, столовая и медкабинет. На втором этаже расположится читальный зал, кабинеты для средней и старшей школы, кружки, спортзал для младших учеников и другое.

Во дворе новой школы будет в том числе поле для мини-футбола, полоса препятствий, зона отдыха и площадка для мероприятий.

Ожидается, что в эксплуатацию здание будет введено во втором квартале 2026 года.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказывала о планах по строительству новых школ в городе во время прямой линии правительства 15 ноября. Подробнее о выступлении чиновницы - в материале ЗАКС.Ру.

фото с сайта Смольного