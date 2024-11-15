Потехина о школах и детских подработках

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

Вице-губернатор Ирина Потехина в минувший четверг стала героем очередной прямой линии. Во время эфира она рассказала о новых школах, профессиональном обучении подростков и о планах по открытию "образовательного завода" для учащихся колледжей. Также в выступлении прозвучали слова о сложностях в работе чиновника.

Новые школы и реновация существующих

Нынешняя прямая линия стала для Потехиной уже второй по счету за последние три месяца — предыдущий эфир с ее участием состоялся 30 августа, непосредственно перед началом учебного года. Стоит полагать, что дата была выбрана неслучайно, ведь, помимо архивного комитета и комитета по делам ЗАГС, в Смольном вице-губернатор отвечает за деятельность комитета по образованию.

В анонсе трансляции говорилось, что особое внимание планируется уделить вопросам подготовки школьников к будущей профессии. Так и вышло: львиную часть эфира Потехина говорила именно об этом. Следить за ответами можно было в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и на странице Смольного во "ВКонтакте", вопросы петербуржцев Потехиной озвучивали ведущая Лидия Виэльба и представительница Центра управления регионом.

Свою вступительную речь Потехина посвятила вопросам строительства в Петербурге новых школ и детских садов. По ее словам, с начала 2024 года в городе ввели 27 школ, и еще 10 планируют ввести до конца декабря.

— Я посмотрела историю создания, строительства школ в Петербурге с момента основания города. Таких темпов строительства, как сейчас, в истории города не было, — похвасталась чиновница.

Из слов Потехиной следовало, что теперь акцент в городе предполагается сместить на реновацию уже существующих школ. При этом, по ее утверждению, на строительстве новых школ на месте нынешних настаивают сами родители, "которые видят новые необыкновенные школы".

Один из первых вопросов, заданных в ходе прямой линии, касался как раз реновации школ. Петербурженка интересовалась особенностями перевода учеников в другие школы на время работ.

Потехина начала ответ с замечания, что строить школы в новой локации заметно проще, чем возводить их на месте уже существующих. В частности, это связано с изменением требований к зданиям — сейчас на одного ребенка должно приходиться больше пространства, чем это было принято в советский период. К тому же новые здания должны оборудоваться бассейнами, танцевальными залами и лабораториями. "При одном и том же количестве детей школа получается ровно в три раза больше", — констатировала она и вновь напомнила о планах ввести 37 школ до конца года. В следующем году запланировано строительство еще 35 школ, после чего темпы будут снижаться. В результате заполненность учениками в школах будет снижаться, и на освободившиеся места можно будет переводить учеников из реновируемых зданий, следовало из ее слов.

В качестве примера Потехина привела историю школы № 74 Выборгского района, где при реновации пришлось распределять детей по восьми площадкам. Получалось так, что в соседние школы передавали по два-три класса, уточнила она.

— Сейчас, конечно, будет гораздо проще, — выразила уверенность вице-губернатор. — Школы становятся свободнее и, может быть, при переселении детей будет достаточно где-то одной, где-то двух площадок.

Профориентация в школе и детсадах

Часть других вопросов касалась профориентации учеников. Горожане интересовались, какие профессии сейчас наиболее востребованы и на какие предметы следует обратить особое внимание ученикам.

Для начала Потехина перечислила специальности, в которых нуждается промышленная сфера.

— Как только у нас промышленность начала выходить на хорошую скорость, оказалось, что много кого для этой промышленности не хватает. У нас огромный спрос на инженеров, огромный спрос на все промышленные профессии — и сварщики, и станочники, и слесари, — перечислила чиновница.

Также она упомянула педагогов, средний медперсонал и врачей, сотрудников IT-сферы и поваров. "Мы ресторанная столица, — поделилась мнением спикер. — Кондитеры и повара — это просто в топе сейчас профессий".

Школьникам Потехина рекомендовала обратить отдельное внимание на математику, физику, химию и биологию. Упоминания гуманитарных предметов не прозвучали.

В своем выступлении Потехина также высказала мысль о том, что профориентация "должна пропитывать весь учебный процесс". Из дальнейшего пояснения следовало, что она поддерживает идею проведения подобных занятий уже в младшей школе, а то и в детских садах. В качестве примера она поведала об одной такой "лаборатории", организованной в дошкольном учреждении.

— Вот сидит этот клоп пятилетний, в одной пробирочке у него сок, в другом, не знаю там, пепси-кола, в третьем вода, — перечислила Потехина. — И вот он с какой-то пипеткой. <...> У ребенка просто приключение. Вот эта его крошечная лаборатория — это тоже профориентация.

Профессии в школах и работа подростков

От вопросов профориентации перешли непосредственно к получению профессии и к теме подработок для подростков. Потехина рассказала, что к настоящему моменту в Петербурге уже около двух тысяч учеников получили специальности непосредственно в стенах школ. В нынешнем учебном году в городе получают профессию уже 2,5 тысячи школьников по 24 направлениям, причем в дальнейшем спектр специальностей будет только расширяться.

При этом в первую очередь интерес к овладению профессией проявляют не сами дети, а их родители, продолжила вице-губернатор. По ее словам, в некоторых случаях при исчерпании квот взрослые соглашаются самостоятельно доплачивать ради того, чтобы их дети получили дополнительные навыки. При этом получение профессии в стенах школы делает таких подростков более конкурентоспособными при поступлении в колледжи и вузы, заострила внимание Потехина.

— У ребенка появляется конкурентное преимущество. Может быть, оно пока не формализовано, там, в баллах, но я вас уверяю, до этого один шаг остался. <...> Я разговариваю с ректорами вузов, я разговариваю с директорами колледжей, и они все говорят, что для нас ребенок, у которого есть первая профессия, просто на вес золота по сравнению с другими ребятами, — рассказала она.

В дальнейшем возможно снижение возраста школьников, получающих профессию. В основном, сейчас это учащиеся 10 класса. В будущем планку могут передвинуть до 9, а то и до 8 класса.

На вопрос о подработке летом и на каникулах Потехина предложила разделить детей на имеющих и не имеющих профессию. Последние могут трудиться, например, помощниками экскурсоводов, промоутерами, заниматься подготовкой документов или же обслуживать клиентов кафе, заметила она.

В то же время дети с профессией могут искать работу непосредственно по специальности. Например, дети-вожатые могут работать непосредственно в своей школе. Также учебные заведения нуждаются в лаборантах, напомнила Потехина.

Однако работа по специальности не всегда возможна в силу существующих законодательных ограничений. По многим профессиям запрещено трудоустройство несовершеннолетних. В то же время существует возможность обойти эти преграды, следовало из ее рассказа.

Вице-губернатор вспомнила о том, как летом петербургские школьники работали в больнице Святителя Луки, где помогали бойцам СВО.

— Ребята не выполняли никаких прямых медицинских манипуляций, но у них было гигантское количество работы. <...> На физкультуру отведи, на процедуры нужно проводить, покормить обедом, потому что кто-то там не передвигается. То есть дети были заняты с утра до вечера, — резюмировала Потехина.

Всего практику прошли 20 подростков, по ее итогам один ученик отказался от идеи связывать свою жизнь с медициной.

"Образовательный завод" и эмпатия чиновников

Поделилась Потехина и планами по созданию в Петербурге "образовательного завода" для студентов колледжей. По ее словам, предприятие организуют на базе одного из полигонов, построенных для соревнований в рамках чемпионата "Профессионал". К настоящему времени уже достигнута договоренность с одной из компаний, работающих в сфере машиностроения.

— Предприятие дает сырье, дает заказ, и ребята должны будут производить продукцию. Для нас это новый опыт. Не просто производить продукцию, деньги получать будут — и колледж, и сами ребята. То есть это будет такой завод в миниатюре, — анонсировала чиновница.

Реализация проекта будет сопряжена с определенными сложностями как для колледжа, так и для фирмы, у которой имеются свои налаженные процессы в цехах, уточнила спикер. В частности, одна из проблем кроется в ограничении времени на работу несовершеннолетних, из-за чего вместо одной восьмичасовой смены придется устраивать две четырехчасовые для разных бригад из подростков. К тому же, как следовало из речи Потехиной, к работе планируется привлекать четверокурсников, а не учащихся более младших ступеней. Из-за этого представляется возможным задействовать на площадке студентов разных колледжей города.

— Это будет в рамках производственной практики, ничего тут такого выходящего за пределы, — заявила вице-губернатор. — Мы не только не нарушаем никакое законодательство — мы, наоборот, ему строго следуем. <...> Мы готовы на этом образовательном заводе давать практику не только студентам этого колледжа. Там должно быть создано цифровое расписание, туда могут приходить ребята, которые изучают эту специальность в разных колледжах.

В ходе прямой линии также прозвучало предложение организовать для старшеклассников экскурсии в городские комитеты. "Хоть лучше поймут административную систему города, получится демоверсия стажировки, которую в будущем уже смогут полноценно пройти", — поделился идеей петербуржец.

Потехина нашла резон в озвученной идее и вспомнила об опыте общения с 11-классниками, которые "напали" на нее с вопросом о том, как попасть на госслужбу. "У них есть ощущение, что это такое вот счастье, и что сидишь в кабинете, красивые бумажки подписываешь", — поделилась впечатлением вице-губернатор. Двоим ученикам она устроила экскурсию продолжительностью несколько дней, по итогам которой "ребята вышли не то чтобы погрустневшие, но посерьезневшие". В последовавшей за этим речи Потехина перечислила необходимые для чиновника навыки и умения, в число которых вошли знание юриспруденции и эмпатия.

— Если ты не хочешь человеку помочь, тебе нечего делать на государственной службе, — высказала чиновница мнение, рассказав перед этим историю о том, как помогла петербурженке справиться с бюрократическими препонами. — И это, мне кажется, самый главный урок, который дети, мечтающие о карьере, должны себе усвоить. Иначе и тебе будет плохо на этой работе, и людям, ради которых ты фактически сюда пришел, тоже будет плохо.

К проведению прямых линий с вице-губернаторами в Петербурге вернулись в июле после продолжительного перерыва. В прошедшие месяцы зачастую трансляции проводились еженедельно, однако в последнее время их частота снизилась. Так, перед Потехиной выступала вице-губернатор Наталья Чечина, это случилось 31 октября. До нее отвечал на вопросы Сергей Кропачев, который пришел в студию в начале того же месяца.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)