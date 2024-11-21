Под законопроект депутата Павлова о стрит-арте устроили "круглый стол"

Депутат Заксобрания Дмитрий Павлов ("Новые люди") сообщил ЗАКС.Ру, что планирует заново внести законопроект о согласовании стрит-арта в Петербурге. Заявление прозвучало 21 ноября после завершения "круглого стола", посвященного граффити.

Мероприятие под названием "Вандализм или искусство: легализуем граффити в Петербурге" растянулось приблизительно на полтора часа. Помимо Павлова, места за столом заняли глава городского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева и ряд спикеров, включая художников и представителей городских комитетов.

В своем вступительном слове Павлов заявил, что существующие нормы по согласованию граффити в Петербурге "не без изъянов" и вспомнил о "большом количестве" обращений с просьбами защитить стрит-арт, поступавших минувшим летом. Проведение "круглого стола" преследует цель обмена мнениями для совершенствования законодательства в этой сфере, уточнил депутат.

— У нас есть предложение, как доработать закон о размещении таких объектов, как граффити и муралы: создать согласовательную комиссию, которая сможет оценить художественную ценность граффити. В эту комиссию должны войти представители КГА, КГИОП, жилищного комитета, художники и почетные граждане Санкт-Петербурга. Чтобы оценить, насколько этот объект имеет право занять место на каком-нибудь объекте, естественно, с согласия жильцов, — поделился идеей Павлов.

В целом, озвученное депутатом предложение практически полностью повторяло законодательную инициативу, которую он внес в ЗакС 12 сентября. Заметным отличием стало расширение списка участвующих комитетов: двумя месяцами ранее Павлов предлагал ограничиться одним только КГА.

Художник Александр Сергеев, известный своими картинами с президентом Владимиром Путиным, сходу показал, что теме уличного искусства он не чужд. "Вообще в своем портфолио я пишу о том, что я уличный художник", — заявил он и вспомнил, как в молодости семь лет занимался стрит-артом. Теперь же на его счету 156 муралов в Петербурге, продолжил он.

— Я сейчас чемпион мира, мне принадлежит самый большой мурал в мире, это в Мурино, ЖК "Ромашки", — поведал Сергиенко. — Огромный, там мы что-то пять рекордов мира побили. Поэтому я к этому полностью сопричастен.

Покончив с представлениями, художник объявил граффити "хулиганским, протестным искусством", согласовать которое невозможно и которым, по его словам, в основном занимаются подростки. Иное дело муралы, продолжал он. "Понятно, что нельзя на исторических фасадах ничего делать, абсолютно солидарен. И город наш сам по себе имперский, красивый. Но есть уникальные ситуации, при которых это можно", — отметил Сергиенко и поведал о капитальном ремонте двора, в котором располагалась котельная, где работал Виктор Цой. Из рассказа следовало, что при производстве работ изрисованную штукатурку аккуратно сняли и сохранили.

Художник Александр Фалдин признался, что приветствует социальный посыл в стрит-арте и отметил, что не видел подобных работ в Петербурге. "Так как у нас нет социального плаката в городе уже много лет, да и культуры такой тоже, то я очень поддерживаю идею с муралами в нашем городе", — поведал он. Его коллега Олег Лукьянов, в былые годы известный в городе своими "урбан-фресками", заявил о необходимости принятия федерального закона о стрит-арте. На этом он не остановился и высказал мысль, что "Петербург — совсем не место для граффити", поскольку городская архитектура "всегда будет спорить с любыми изображениями" на стенах.

— Очень много таких работ, скажем так, экстремистской направленности под видом современного искусства нам транслирует совершенно не наши ценности, нетрадиционные совершенно, это на грани вандализма и экстремизма, — отдельно пожаловался Лукьянов.

К словам художника прислушался Павлов, который немедленно поинтересовался у Фалдина, может ли тот проводить экспертизы на наличие экстремистских высказываний в плакатах. Фалдин, в принципе, согласился, поставив условием собственную безопасность при этом.

Свою точку зрения на стрит-арт изложили и представители госструктур. Врио замглавы КГА Елена Крамскова отметила, что Петербург находится под охраной ЮНЕСКО и посетовала на местный климат, который сам по себе влияет на стены зданий.

— Мы понимаем, что все, что появляется на фасаде, должно быть согласовано до того, как оно там появится, — заявила она.

На лицевых фасадах, особенно в историческом центре, стрит-арт недопустим, отметила Крамскова. Это же относится к объектам исторического наследия, причем в случае с последними граффити запрещены и во дворах. В то же время во дворах домов, не признанных памятниками, художники могли бы работать, но состояние стен там далеко от идеального. При этом чиновники готовы выдавать разрешения на роспись таких дворовых фасадов, однако художники сами пасуют перед необходимостью получения различных согласований, следовало из слов Крамсковой.

Представительница жилкома Светлана Иванова обратила внимание на тот факт, что любые инициативы в многоквартирных домах не должны нарушать права собственников. Это, в том числе, касается и уличного искусства, поскольку закрашивание несогласованного стрит-арта должно оплачиваться из карманов владельцев жилья, отметила она.

Подводя итоги встречи, Павлов поблагодарил собравшихся и добавил, что уличное искусство "должно быть точечным и эксклюзивным". В комментарии ЗАКС.Ру депутат сообщил, что ранее внесенный им проект останется без движения, а вместо него планируется разработать новую инициативу. "Мы его сейчас отшлифуем, — объяснил он. — Может быть, через несколько месяцев будем вносить заново. После общения с КГА, с КГИОПом я понимаю, в чем была его недоработка, что мы там где-то пропустили".

Коллеги Павлова по Заксобранию относятся к идее положительно, уточнил он. Однако прежде, чем вносить проект, его следует проработать с экспертами и выслушать мнение представителей общественности, добавил Павлов. По его словам, прошедший "круглый стол" можно рассматривать как один из шагов на этом пути.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру