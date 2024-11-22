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В Петербурге и ещё десяти городах России появится оплата проезда по геолокации

фото ЗакС политика В Петербурге и ещё десяти городах России появится оплата проезда по геолокации

Компания "Датапакс" анонсировала запуск системы оплаты проезда в городском наземном транспорте по геолокации в Петербурге и ряде других регионов к концу 2024 года, об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова замгендиректора "Датапакс" Романа Спиридонова.

По прогнозам оператора, уже в 2025 году объём транзакций по этой технологии достигнет 50 млн. Сейчас такое решение для наземного пассажирского транспорта внедрено в Тверской и Ярославской областях, Удмуртии, пилотируется в Московской области.

Технология также проходит тестирование в пригородных электропоездах в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. В планах компании – расширение проекта на юг России, Сибирь и Дальний Восток. При этом в Москве подобный способ оплаты пока не внедрён.

По словам представителей "Датапакс", новая система оплаты позволит повысить удобство и скорость взаимодействия пассажиров с транспортной инфраструктурой.

Напомним, что в июле стало известно о том, что оплату по геолокации хотят протестировать в Петербурге.  Технология, которая используется для оплаты с помощью геолокации, называется OpenLoop. 

Фото: ЗАКС.Ру


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