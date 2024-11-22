В России досрочно снимут запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России будет снят раньше намеченного срока, об этом 22 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова вице-премьера Александр Новак.

На вопрос о том, состоится ли это до 1 января 2025 года, Новак подтвердил снятие и уточнил, что сейчас готовится документация. Однако конкретная дата снятия запрета пока не уточняется.

Напомним, что запрет был введен 1 марта 2024 года для стабилизации внутреннего рынка топлива, исключение было для стран ЕАЭС. В конце мая запрет временно сняли, но в августе возобновили.

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